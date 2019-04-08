Meriç'te kaybolan Mahir'in cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçmeye çalışırken bindiği bot devrilen ve 24 Mart’tan bu yana haber alınamayan Mahir Mete Kul’un (21) cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanistan tarafında bulunan bir erkek cesedi Kul’un annesi Ünzile Araz tarafından teşhis edildi. Anne Araz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlum evladım, Mahir Mete’m aramalar sonucu bulundu. Adli Tıp Kurumu’ndan teşhis işlemlerinden sonra cenazemizi alacağız. Oğlum bambaşka gelecekti, sonuç böyle oldu. Oğlum benimle kalacak ömrumün sonuna kadar, mezarı olacak ben mezarını öpüp koklayacağım, kendi elimle defnedeceğim teşhis ettiğimde öptüm kokladım yine öpüp koklayıp defnedeceğim” dedi.

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi ve 2017 Türkiye Satranç Federasyonu Cumhuriyet Kupası Şampiyonu Mahir Mete Kul hakkında katıldığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açılmış, 10 ay hapis yatmıştı.