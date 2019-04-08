Sedat Peker yine tehditler savurdu

Peker, kişisel sitesinde 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. AKP iktidarına yakınlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığıyla sık sık gündeme gelen Peker, “31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında art niyetli insanlara prim vermemek için herhangi bir açıklamada bulunmadım. Etrafı dinlemeyi daha doğru buldum. Tahmin edersiniz ki; Güzel ülkemizi bir gün Venezuela’ya çevirmek istiyorlar” dedi.

Kanunsuz hiçbir şey yapmadığını savunan Peker’in yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: “Devletimiz ‘Sokağa çıkın’ dese sokağa çıkarız. ‘Sabır edin evinizde oturun’ derse de evimizde otururuz. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi.”

Peker, daha önce de “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan Barış Akademisyenlerini “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız, kanlarınızla duş alacağız” şeklinde tehdit etmiş ve “İmkânı olan ruhsatlı silah alsın, hazırlıklı olsun” diyerek silahlanma çağrısı yapmıştı.