İstanbul Havalimanı’yla ilgili önemli iddia

İstanbul Havalimanı'nda uçakların otomatik parklama yapmalarını sağlayan sistemlerin az sayıda kullanılması ve bunlardan bir bölümünün de arızalı olması sebebiyle uçaklar manuel olarak körüklere yanaştırılacak.

Airporthaber’e göre, İstanbul Havalimanı yönetiminden tüm havayolu ve yer hizmetlerine gönderilen yazı ile, havalimanındaki otomatik parklama sistemlerine ilişkin uyarıda bulunuldu. Otomatik parklama sistemi DGS'nin (Docking Guidance System) sadece G pozisyonunda 20 körükte faal olduğunun hatırlatıldığı uyarıda bunlardan 5'inin de sürekli arızalandığı konusunda hatırlatma yapıldı.

Yer hizmetleri operasyonlarını ciddi şekilde aksamaya uğratacak arızaların olumsuzluğa neden olmaması için havalimanını kullanan havayolu ve yer hizmetleri şirketlerini uyaran İstanbul Havalimanı yönetimi, “ Otomatik parklama sisteminin çalışmadığı alanlarda personelimiz marshaling ( görevli tarafından) yaparak uçakların yanaşmasını sağlayacaktır. Mürettebatlarımız pozisyona girerken marshaling personelini takip etmelilerdir” şeklinde bilgi notu geçti.

DOCKİNG GUIDANCE SİSTEMİ NEDİR?

DGS, havalimanlarında uçağın yolcu köprüsüne daha önceden belirlenen hat boyunca ilerleyerek belirlenen noktada durmasını, böylece köprünün kolayca uçağa kenetlenmesini sağlayan ve bu kenetlenmeyle ilgili bilgileri aktaran elektronik sistemdir.