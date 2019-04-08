Şule’nin sesiyiz

Buluşmada yapılan ortak açıklamada duruşmada sanıkların değil sanki Şule’nin “yargılandığına” dikkat çekilerek “Bizi bugün bir araya getiren Şule Çet ve diğer katledilen kadınlar için adalet arayışımızdır. Şule Çet’in katledilmesi ve mahkeme tarafından yapılan adaletsizlik bize şu anki yargının tamamıyla erkeği koruduğunu gösterdi. Şule Çet’in 15 Mayıs’ta görülecek duruşmasına kadar katledilen, adaletsizliğe uğrayan kadınların sesini her yerde duyuracağız” denildi.

Türkiye’nin her yerinden

İstanbul’da gerçekleştirilen buluşmada Şule Çet Adalet Komisyonları’ndan Nazlı Yöyler, “Sosyal medyadan başlattığımız Adalet Komisyonları başvuru kayıtlarına Türkiye’nin her yerinden ses verildi” dedi.

İzmir’de yapılan toplantıda ortak açıklamayı okuyan Melisa Demir, “Biz biliyoruz ki bu mahkemeye Adalet Komisyonlarının kitlesel katılımı mahkeme sürecini tamamen değiştirecektir. Bizim o gün mahkeme önünde, sokaklarda Şule Çet için adalet çığlığımız, dalga dalga büyüyerek Şule’ye ulaşacaktır” dedi. Sonuç bildirgesini okuyan Alev Özkiraz, “Psikolog arkadaşlarımızın oluşturduğu Kadın Adaleti Psikolog Komisyonu çeşitli biçimlerde erkek şiddetine maruz kalan kadınlara psikolojik destek sunacak. Öz savunma atölyeleri ile bir saldırıya karşı kendimizi savunmayı öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.