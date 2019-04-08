‘TRT neyin peşinde?’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İsmet Demirdöğen, TRT’nin oy sayımlarını naklen yayımlama talebine ilişkin “TRT’nin bu girişimi halkın iradesi olan seçim sonuçlarını manipüle etme ve çarpıtılmış bilgilerle değiştirebilme çabasıdır” dedi.

TRT’nin seçim dönemi boyunca yaptığı yayınları inceleyen RTÜK üyesi Demirdöğen, oyların yeniden sayımında “kamu yayıncılığı” adı altında TRT’nin sürece müdahil olma talebine tepki gösterdi. Seçim dönemi boyunca AKP-MHP blokunun lehine 164 saat 52 dakika yer ayrılırken, Cumhur İttifakı’nın aleyhinde tek bir saniye yayın yapılamadı. CHP-İYİ Parti ittifakının lehine 25 saat, aleyhine ise 20 saat 51 dakika yer ayrıldığı tespit edildi.

Algı operasyonu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kısmi izin verdiği TRT’nin talebini değerlendiren Demirdöğen, “Seçim sürecinde Anadolu Ajansı aracılığı ile yapılan algı operasyonlarının şimdi de TRT aracılığı ile mi yapılacağı sorusu akıllara geliyor. Egemen siyasetin propagandasını yapmayı alışkanlık haline getiren TRT, ne hikmetse bu kez de oyların yeniden sayımlarını naklen yayımlamak istiyor. Halk tarafından finanse edilen, halka doğru tarafsız yayıncılık yapmakla yükümlü TRT’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimlerde ve henüz sonuçları dahi açıklanamayan yerel seçim sürecinde ekranlarını kime nasıl açtığı tartışılırken TRT, birdenbire kamu hizmeti yayıncılığını hatırlayıp yerel seçimde kullanılan oyların yeniden sayım sürecini naklen yayımlama talebinde bulundu” dedi.

Çarpıtma girişimi

Demirdöğen, özetle şunları kaydetti: “TRT’nin bu talebi ‘Kamu yayıncılığı yapma’ talebi değil ‘Algı operasyonu yaratma yayıncılığı’ talebidir. Seçim sürecinde AA ile alınamayan başarı, sayımlarda TRT kullanılarak alınmak istenmektedir. TRT’nin bu çabası, halkın iradesini yanlı ve çarpıtılmış bilgilerle değiştirebilme çabasıdır. Özerk bir kurum olması gereken TRT, egemen siyasetin sesi haline gelmiştir. Tarihinin en büyük personel tasfiyesini yapan TRT’ye halkın güveni kalmamıştır. TRT’nin bu girişimi tek cümleyle, halkın iradesi olan seçim sonuçlarını manipüle etme ve çarpıtılmış bilgilerle değiştirebilme çabasıdır.”