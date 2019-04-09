YSK, 31 ilçede oyların yeniden sayılmasını reddetti

YSK, AKP’nin İstanbul için yaptığı ‘tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazı üzerine toplandı. 14 saatlik toplantının ardından YSK, talebin reddedilmesine karar verdi.

Kararı AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel açıkladı. Özel, açıklamasında, "Seçim kurulunun yerleşmiş içtihatları var. Bu içtihatlara bağlı kalarak sayım talebimizi haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul’da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz reddedildi" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE TALEBİ ERTELENDİ

Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.

CHP TEMSİLCİSİ: 51 SANDIĞIN SAYILMASI İLE SÜREÇ SONA ERECEKTİR



CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"AK Parti, İstanbul'da 31 ilçe için büyükşehir belediye başkanı seçimlerinde kullanılan oyların tamamının,bu ilçelerdeki tüm sandıklarda sayılmalarını istedi. Yeniden sayım taleplerini kabul etmeyen İstanbul İl Seçim Kurulu kararının kaldırılması itirazları, YSK tarafından ayrı ayrı incelenerek,31 ilçe ilçe için yapılan yeniden sayım itirazlarının tamamı reddedildiler.

Ancak itiraz dilekçelerinde sayım döküm cetveli (çetele) boş veya imzasız olduğu iddia edilen sandıklarda incelemeler yapıldı. Buna göre sehven doldurulmamış veya eksik doldurulmuş 21 ilçede sadece toplam 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.



Böylece 51 sandığın sayılması ile oy sayım süreci sona erecektir.



Bundan sonra seçim sonucunu etkileyen olgulara dayanan olağanüstü itiraz söz konusu olabilir. Tıpkı 2014 seçimlerinde kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bu seçmenlerden az olması sebebiyle iptal edilen seçimler gibi.

Yani seçimin iptali talepleri artık ileri sürülebilir. İtirazlar böylece sona ermiş oldu."

CHP'Lİ ERKEK: HUKUKEN İPTAL KARARININ ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL!

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AKP'nin seçimin iptalini isteyebileceğini ancak hukuken böyle bir kararın çıkmasının mümkün olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"YSK, 31 ilçede tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti. 21 ilçede toplam 51 sandık yeniden sayılacak çünkü bunların sayım döküm cetvelinde eksik imza olduğu için YSK haklı olarak yeniden sayılsın dedi. Ama bu sonucu etkileyecek bir durum değil. Bu sandıklar zaten yeniden sayılmıştı, sadece tekrar kontrol edilecek.

YSK kendi içtihadına uygun bir karar verdi. Keşke en baştan kendi içtihatlarının arkasında dursaydı ve fiilen yaratılan yeniden saymaya müsaade etmeseydi. Çünkü geçersiz oylara sandık başında itiraz etmemişseniz eğer sonradan yaptığınız itirazlar incelenemez ama maalesef fiilen bir durum yaratıldı. Ama maalesef fiilen seçim kurulları üzerinde bir baskı yaratıldı ama son noktayı koymak zorundaydı YSK. Türkiye’nin normalleşmesi lazım, doğru bir karardır.”

Olağanüstü itiraz diye bir yol var, AKP daha sonra seçimin iptalini de isteyebilir ama hukuken böyle bir iptal kararının çıkması mümkün değil çünkü YSK kendini reddetmiş olur. Bir kere hukuken kesinleşen konular üzerinde tartışma yapılamaz. Kesinleşen konuları tartışmaya açmak istiyor AKP, bu çok tehlikeli bir şey, bu demokrasiyi ve seçim güvenliğini yok eder.”