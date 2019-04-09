YSK'nin kararı CHP'de böyle karşılandı

Öte yandan CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek karara ilişkin, "YSK, İstanbul'da AK Parti'nin tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Hayırlı olsun Ekrem İmamoğlu. İstanbul Başkanına kavuştu..." dedi.

#YSK , İstanbul'da AK Parti'nin tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Hayırlı olsun @ekrem_imamoglu . #İstanbul Başkanına kavuştu... #artıkyeter #DemokrasiSınavı #16MilyonMazbatayıBekliyor

CHP'li Özgür Özel de sandık nöbetine devam edeceklerini açıklayarak, "YSK’nın aldığı karara rağmen CHP Grubu olarak, milli iradeye sahip çıkmaya sandık nöbetine devam kararı aldık. Mazbata alınana, hatta son itiraz karara bağlanana kadar oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sandıkta kazandık masada kaybetmeyeceğiz. Gevşemek yok. NÖBETE DEVAM!!!