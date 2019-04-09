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YSK'nin kararı CHP'de böyle karşılandı

YSK'nin İstanbul kararına CHP'den ilk teki Muharrem Erkek'ten geldi. YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı karar sonrasında büyük sevinç yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 00:48

YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı karar sonrasında büyük sevinç yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek karara ilişkin, "YSK, İstanbul'da AK Parti'nin tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Hayırlı olsun Ekrem İmamoğlu. İstanbul Başkanına kavuştu..." dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Özgür Özel, Muharrem Erkek

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