YSK'nin 'yeniden sayılsın' dediği İstanbul'daki 51 sandıkta sayım başladı! İşte ilk sonuçlar

CHP'li Şeker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da sayılacak 51 sandıktan ilki sayıldı.
AKP’nin ilave oy için sondaj yaptığı Avcılar’daki 1017 numaralı sandıkta oyu 1 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da sayılacak 51 sandıktan ilki sayıldı. AKP’nin ilave oy için sondaj yaptığı Avcılar’daki 1017 numaralı sandıkta oyu 1 azaldı.— Ali ŞEKER (@draliseker) 8 Nisan 2019
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/BxHq0IKf4j
AKP’nin Avcılar’daki ikinci sondaj sandığı olan 2372 numaralı sandıkta tekrar sayımı sonucunda AKP oyu 2 azaldı, CHP oyu 1 arttı.— Ali ŞEKER (@draliseker) 9 Nisan 2019
Avcılar’da seçilen 2 sondaj sandığında AKP oyları toplamda 3 azaldı, CHP oyu 1 arttı. pic.twitter.com/GkXDQWKbA8
Karabat: Değişen hiçbir şey yok
CHP istanbul Milletvekili Özgür Karabat da Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçları paylaştı. Karabat, sayımda değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.
📌İstanbul Pendik'te tekrar sayımına karar verilen 1095 nolu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç önceki sonuçla aynı.#ekremimamoğlubaşkan#HukukunGereği— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019
✔️Dün YSK'da alınan karara göre AKP'nin oylarının tümünün sayılmasına dönük kararı reddedildi; ancak 51 sandıkta tekrar sayım kararı alındı.— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019
✔️51 sandığın sayımı devam ediyor
Bağcılar'da 1025 ve Sarıyer'de 1082 nolu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı.#ekremimamoğlubaşkan
☑️Ümraniye'de tekrar sayılan 3023 nolu sandıkta AKP ve CHP oylarında bir değişiklik olmadı.— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019
☑️Sadace (bir) oy geçersiz artışı oldu. Böylece sandıktaki geçersiz oy sayısı 8'e yükseldi#Ekremimamoğlubaşkan #HukukunGereği
📌AKP'nin başvurusuyla tekrar sayılan sandıklar fiyaskoya dönüşüyor❗️— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019
✔️Sarıyer'de 1253 nolu sandığın sayımı tamamlandı.
✔️AKP'ye faladan yazılan 1 (bir) oy iptal edildi.
✔️ Islak imzalı tutanaklarda 141 olan CHP'nin oyu ise 143'e yükseldi.
📌Kartal'da tekrar sayımına karar verilen 1034 nolu sandık sayımı sonuçlandı.— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019
✔️Sonuç AKP adına hayal kırıklığı oldu.❌
✔️AKP'ye fazladan yazılan bir oy silindi‼️#ekremimamoğlubaşkan
📌#YSK'nin #Esenyurt'ta yeniden sayılmasına karar verdiği iki sandıktan biri olan 1169 nolu sandıkta #AKP’in oyu 1 azalarak 143'e gerilemiştir.— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019
✔️CHP oyu sabit kalarak 108 olmuştur. #ekremimamoğlubaşkan
Esenler: CHP lehine 2 oy
CHP İzmir Milletvekili, Esenler'de 2114 numaralı sandıktan çıkan sonucu paylaştı. Çelebi, sandıktan CHP lehine oy çıktığını belirtti.
ESENLER 1 sandıkta (YSK’nın 51’inden bir sandık) sayım tamamlandı.— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 9 Nisan 2019
2114 Nolu Sandık.
SONUÇ:
CHP Lehine +2
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