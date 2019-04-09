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YSK'nin 'yeniden sayılsın' dediği İstanbul'daki 51 sandıkta sayım başladı! İşte ilk sonuçlar

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP’nin ilave oy için sondaj yaptığı Avcılar’daki 1017 numaralı sandıkta oyu 1 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı. CHP'li Özgür Karabat da sayımı sonuçlanan diğer sandıklardaki verileri paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 07:11

CHP'li Şeker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da sayılacak 51 sandıktan ilki sayıldı.

AKP’nin ilave oy için sondaj yaptığı Avcılar’daki 1017 numaralı sandıkta oyu 1 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

Karabat: Değişen hiçbir şey yok

CHP istanbul Milletvekili Özgür Karabat da Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçları paylaştı. Karabat, sayımda değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.

Esenler: CHP lehine 2 oy

CHP İzmir Milletvekili, Esenler'de 2114 numaralı sandıktan çıkan sonucu paylaştı. Çelebi, sandıktan CHP lehine oy çıktığını belirtti.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ali Şeker

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