YSK'nin 'yeniden sayılsın' dediği İstanbul'daki 51 sandıkta sayım başladı! İşte ilk sonuçlar

CHP'li Şeker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da sayılacak 51 sandıktan ilki sayıldı.

AKP’nin ilave oy için sondaj yaptığı Avcılar’daki 1017 numaralı sandıkta oyu 1 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da sayılacak 51 sandıktan ilki sayıldı. AKP’nin ilave oy için sondaj yaptığı Avcılar’daki 1017 numaralı sandıkta oyu 1 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/BxHq0IKf4j — Ali ŞEKER (@draliseker) 8 Nisan 2019

AKP’nin Avcılar’daki ikinci sondaj sandığı olan 2372 numaralı sandıkta tekrar sayımı sonucunda AKP oyu 2 azaldı, CHP oyu 1 arttı.

Avcılar’da seçilen 2 sondaj sandığında AKP oyları toplamda 3 azaldı, CHP oyu 1 arttı. pic.twitter.com/GkXDQWKbA8 — Ali ŞEKER (@draliseker) 9 Nisan 2019

Karabat: Değişen hiçbir şey yok

CHP istanbul Milletvekili Özgür Karabat da Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçları paylaştı. Karabat, sayımda değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.

📌İstanbul Pendik'te tekrar sayımına karar verilen 1095 nolu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç önceki sonuçla aynı.#ekremimamoğlubaşkan#HukukunGereği — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

✔️Dün YSK'da alınan karara göre AKP'nin oylarının tümünün sayılmasına dönük kararı reddedildi; ancak 51 sandıkta tekrar sayım kararı alındı.



✔️51 sandığın sayımı devam ediyor

Bağcılar'da 1025 ve Sarıyer'de 1082 nolu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı.#ekremimamoğlubaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

☑️Ümraniye'de tekrar sayılan 3023 nolu sandıkta AKP ve CHP oylarında bir değişiklik olmadı.



☑️Sadace (bir) oy geçersiz artışı oldu. Böylece sandıktaki geçersiz oy sayısı 8'e yükseldi#Ekremimamoğlubaşkan #HukukunGereği — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

📌AKP'nin başvurusuyla tekrar sayılan sandıklar fiyaskoya dönüşüyor❗️



✔️Sarıyer'de 1253 nolu sandığın sayımı tamamlandı.



✔️AKP'ye faladan yazılan 1 (bir) oy iptal edildi.



✔️ Islak imzalı tutanaklarda 141 olan CHP'nin oyu ise 143'e yükseldi. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

📌Kartal'da tekrar sayımına karar verilen 1034 nolu sandık sayımı sonuçlandı.



✔️Sonuç AKP adına hayal kırıklığı oldu.❌



✔️AKP'ye fazladan yazılan bir oy silindi‼️#ekremimamoğlubaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

📌#YSK'nin #Esenyurt'ta yeniden sayılmasına karar verdiği iki sandıktan biri olan 1169 nolu sandıkta #AKP’in oyu 1 azalarak 143'e gerilemiştir.



✔️CHP oyu sabit kalarak 108 olmuştur. #ekremimamoğlubaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

Esenler: CHP lehine 2 oy

CHP İzmir Milletvekili, Esenler'de 2114 numaralı sandıktan çıkan sonucu paylaştı. Çelebi, sandıktan CHP lehine oy çıktığını belirtti.

ESENLER 1 sandıkta (YSK’nın 51’inden bir sandık) sayım tamamlandı.



2114 Nolu Sandık.



SONUÇ:



CHP Lehine +2 — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 9 Nisan 2019

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