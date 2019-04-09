ÖSYM’nin kozmik odasından FETÖ yapılanması çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ÖSYM’deki yapılanmasına ilişkin soruşturmada dün düğmeye bastı. Ankara merkezli operasyonda toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon’da operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda Ali Demir’in arasında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre, şüphelilerden 6’sı ÖSYM’de aktif olarak çalışıyor. Bu şüphelilerden 2’sinin Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığında, 3’ünün Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda, birinin ise Kurumsal Ilişkiler Daire Başkanlığı’nda çalıştığı öğrenildi.

Savcılık araştırıyor

Ölçme Daire Başkanlığı, kurumun en kritik birimlerinin başında geliyor. Bu daire başkanlığının görevi, sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak, soru havuzu oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların geçerlik ve güvenilirlik düzeylerini artırmak... Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevi ise başkanlığın yazılım ve donanım altyapısı ile ilgili tüm işleri, bilgi güvenliğini en üst düzeyde tutarak yürütmek ve koordine etmek. Savcılık kaynakları, ÖSYM’nin soru hazırlayan biriminde FETÖ şüphelisi iki kişinin çalışması üzerine, bu kişilerin olduğu dönemde yapılan sınavların sorularının sızdırılıp sızdırılmadığını da incelemeye aldı. Bilgi Güvenliği Başkanlığı’nda 3 şüphelinin çalışması ise bu kişilerin sisteme hâkim olması anlamına geliyor. Başaktördü Eski ÖSYM Başkanı Demir’in adı 2011’de yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ortaya çıkan şifre skandalı ile gündeme gelmişti. Ortaya çıkan şifreye göre, matematik testinde şıklar arasında en yüksek sayının sağındaki şık her zaman doğru yanıt oluyordu. Kural, uygulandığında 40 matematik sorusundan 30’un üzerinde doğru yanıt çıkarılabiliyordu. O dönem YGS’de kopya iddialarına ilişkin soruşturma başlatan savcı Şadan Sakınan, takipsizlik kararı vermişti. Sakınan, bugün FETÖ’den aranıyor. Buna rağmen ÖSYM, YGS’yi iptal etmemişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Demir’i eleştirenleri “şerefsizlikle” suçlamıştı.

Ali Demir gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.