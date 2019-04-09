Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen 30 Mart tarihinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Pençe operasyonu kapsamında PKK'nin lider kadrosunda kırmızı listede aranan Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren'in öldürüldüğü kaydedildi.
MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı hakkında açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nin lider kadrosundan kırmızı listede aranan Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren’in öldürüldüğünü açıkladı.
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 10:15