AKP "Hakkımızı kullanacağız" demişti... Seçim sonuçlarına olağanüstü itiraz nedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP’nin İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılmasına dair talebini dün yaptığı toplantıda reddetti, sadece itiraza konu olan 51 sandık sayılacak. YSK'nın itirazını reddetmesi üzerine AKP'den "olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız" açıklamaları geldi.

Peki olağanüstü itiraz ne anlama geliyor?

BİANET'ten Haluk Kalafat'ın haberine göre, olağanüstü itirazı 298 sayılı Kanun’un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.