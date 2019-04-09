Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 3 kadından biri öldü

Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren, Mine Oruç ve Halime Kalay ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Semra Karaca (36), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaca'nın, yakınlarınca Tokat Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, Merkez Camisi'ne getirildi.

Karaca'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Oruç ve Kalay'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Reşadiye'de, 6 Nisan'da, Kelkit Çayı kenarında piknik yaparken suya giren ve çırpınmaya başlayan Karaca'yı kurtarmak isteyen Oruç ve Kalay da boğulma tehlikesi geçirmişti.

Çevredekilerce kıyıya çıkartılan Karaca ile Oruç ve Kalay, hastaneye kaldırılmıştı.