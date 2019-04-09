AKP'den 'tam kanunsuzluk' başvurusu

AKP, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki usulsüzlük iddialarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulundu.

Büyükçekmece’de “ilçe birleştirme tutanağı tanzim edildiği” için ve kazanan isim mazbatasını aldığı için AKP, olağanüstü itiraz yoluna başvurabildi.

"Önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz"

AKP'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ye "tam kanunsuzluk" itirazı başvurusu yaptığı iddia edildi.

Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündükleri başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek "(Başvuruda bulunuldu) şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.