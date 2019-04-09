Balyoz savcısı Hüseyin Kaplan’a 15 yıl hapis

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kaplan ve avukatı katıldı. Duruşmayı CHP eski milletvekili Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının ise mağduru Dursun Çiçek izledi.

‘Destek verilmese cemaat bir adım öteye gidemezdi’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan Hüseyin Kaplan, “O günki şartlarda siyasi yapı Zekeriya Öz’e destek vermeseydi cemaat bir adım öteye gidemezdi” dedi.

“Hiçbir terör eylemini tasvip etmem mümkün değildir” diyen Kaplan, “Osmanlıyı çok severim ancak çok sayıda kardeş katli olayı var. En sevdiğim padişahların iktidar için kardeşlerini öldürmesini hazmedemiyorum. Kahrolsun iktidar için kardeş öldürenler” diye konuştu.

Son sözleri sorulan Kaplan, “Ben terörist değilim. Müslümanım. Suç işlediğini öğrendiğim andan itibaren cemaatle ilişkimi kestim. Vicdanınıza sesleniyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Kaplan’a, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın örgüte karşı duruş sergileyen askerleri tasviye ederek, tamamına yakını 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan örgüt mensuplarını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdırdığını ifade ederek bu eylemlerin darbe girişiminden önce olması nedeniyle sanığın suçunun yardım mahiyetinde kaldığını belirtti. Heyet bu gerekçe ile sanığa “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan” 15 yıl hapis cezası verdi.



Kararın ardından Kaplan mahkeme heyetine şu sözlerle tepki gösterdi: “Allah belanızı versin. Verdiğiniz karar çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıksın.” Mahkeme başkanı ise bu sözlerinde duruşma tutanağına geçtiğini belirtti.