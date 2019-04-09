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Silah fabrikası sahibi, usulsüz silah satışından gözaltında

KONYA'da, silah fabrikası sahibi H.Y., yasa dışı yolla A.D. ve F.P.'ye tabanca satarken, jandarma ekiplerince yakalandı. Satış için buluşulan araçta; 7 tabanca, 16 şarjör ve 19 tabanca fişeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 17:10

Olay, saat 14.00 sıralarında, Beyşehir ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Üzümlü Mahallesi'nde silah fabrikası sahibi H.Y.'nin yasa dışı yolla silah satacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler, H.Y.'nin Üçpınar Mahallesi'nde A.D. ve F.P. ile buluşmasının ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada; 7 tabanca, 16 şarjör ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi. H.Y.'nin evi ile iş yerinde de arama yapılacağı belirtildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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