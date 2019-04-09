Tüfekle yaralanmıştı: CHP Gençlik Kolları üyesinden acı haber!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir restorana yapılan tüfekli saldırıda yaralanan CHP Gençlik Kolları üyesi Ziyacan Dedeoğlu bugün hayatını kaybetti.
Olay, salı günü Sait Akman caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi.
İddiaya göre, Murat Çelik adlı kişi, restoranda pompalı tüfekle çevreye ateş etti.
Olayda CHP Gençlik Kolları üyesi Ziyacan Dedeoğlu ağır, restoran sahibi Yusuf Kayağan ile içerde bulunun müşterilerden Bora Caf, Mahir Karataş, Ali Kızılırmak hafif şekilde yaralandı.
Saldırgan, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel ekip tarafından yakalandı.