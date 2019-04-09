Belediye-İş’ten Hak-İş’e tepki: ‘Üyeleri tehditle istifaya zorladılar’

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın, Öz Taşıma-İş 3. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Millet İttifakı’na bağlı bazı belediyelerde üyelerine yönelik baskı olduğunu iddia etmesine Belediye-İş Sendikası’ndan tepki geldi. Belediye-İş’ten yapılan “Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste” başlıklı yazılı açıklamaya göre, Mahmut Arslan’ın bu açıklaması ile Hak-İş üye kayıtlarının nasıl yapıldığını bildiği ve işçilerin tepkisindan korktuğu için “ön almak” istediği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Üyelerimiz yıllardır, AK Partili bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il yöneticileri tarafından; işiyle, aşıyla tehdit edilerek baskı, sürgünle ve işten atma tehditleriyle sendikamızdan istifaya ve Hizmet-İş’e üye olmaya zorlandı. Sendikamız üyelerine yapılan insanlık dışı baskılar karşısında her seferinde Hak-İş/Hizmet-İş’i; adil olmaya, hakkaniyetli davranmaya çağırdık. Ancak bu zihniyet, güç zehirlenmesi ve kibirle bizleri görmezden, duymazdan geldi. Hak-İş/Hizmet-İş yönetim anlayışı; herkesi kendi gibi gördüğü için, dün kendi yaptıkları baskı ve zulmün bugün başlarına geleceği korkusu yaşayıp, korkulu rüyalar görüyorlar. Tehditle sendikasını değiştirmek zorunda kalan başta belediye işçileri olmak üzere tüm emekçiler, bu tehdit kalkınca, doğal olarak evleri, yuvaları olan sendikalarına geri dönecek, su yatağını bulacaktır. Hormonlu Hak-İş/Hizmet-İş anlayışını ürküten, hormonları kesilince adeta bir balon gibi sönme korkusudur. Bu zihniyet, yaptıklarının sorumluluğunu almak, özeleştiri yapmak yerine yaptığı açıklamalarla ergen tavrı gösterip mağduru oynamayı tercih etmiştir.”