Damadını yaralayan kayınpederin ceza belli oldu







İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, işyerini bastığı pombalı tüfek ile damadı Seçkin Selek (31) ve kardeşi Sezgin (18) vurarak, yaralayan kayınpeder Fahrettin Kerim Özel’in yargılandığı davada mütaala veren savcı, sanığa 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi. Damadının vücudundan 200’e yakın saçma çıkan kaıynpeder ise kendisini "Öldürmek için ateş etmedim" diyerek, savundu.

Olay, geçen yıl ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek Kardeşler'in Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli Fahrettin Kerim Özel, kızı Sinem Selek ile 5 yıl önce evlenen ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'in dükkanına gitti. Bir elinde çanta olan kayıpeder, diğer elinde örtüye sarılı halde taşıdığı pompalı tüfeği çıkartarak, art arda damadına ateş etti. Seçkin Selek ile yanında bulunan kardeşi Sezgin Selek, yaralandı. Kardeşler, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

'ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETMEDİM'

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Fahrettin Kerim Özel ile Sezgin Selek ve taraf avukatları katıldı. Vücuduna 200’e yakın saçma isabet eden damat Seçkin Selek ise tedavisinin sürmesi nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada sanık avukatının keşif talebi, olaya ait kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından reddedildi.

Cumhuriyet savcısı mütaalasını açıklayarak, sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini bu nedenle ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası verilmesi gerektiğini bildirdi. Savcı, sanığa, Sezgin Selek’i olası kastla yaraladığı için 1 ila 3 yıl arasında, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal’ suçundan da 1 ila 3 yıl arasında ceza verilmesini talep etti. Selek kardeşlerin avukatının, indirim yapılmadan cezalandırılmasını istediği sanık kayınpeder, öldürme amaçlı ateş etmediğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, avukatına savunma için ek süre verdi ve duruşmayı erteledi.