Saadet Yüksel, AİHM'e yargıç olarak seçildi



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye adına görev yapacak hakimi belirledi. Oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM’de Türkiye adına 9 yıl boyunca görev yapacak.

Yüksel, eski AKP Mardin Milletvekili ve AKP’ye yakın Yeni Dünya Vakfı İstişare Kurulu Başkanı olan, hukukçu Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’in kardeşi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AİHM Yargıcı olarak seçilen Yüksel’i kutladı.

SAADET YÜKSEL KİMDİR?

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yapmıştır. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.