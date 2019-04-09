Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde meydana geldi.

Bir süre önce çalışmak için Muş'tan Afyonkarahisar'a gelen ve dini nikahlı olan Ramazan Demir ve Mukadder Nogay henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre Ramazan Demir, Mukadder Nogay'ı sopayla dövdü.

Bugün sabah uyandığında Nogay'ın hareketsiz halde yattığını gören Ramazan Demir, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nogay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Nogay'ın başında, kolunda ve vücudunun değişik yerlerinde darp izlerinin bulunduğu belirlendi. Mukadder Nogay'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için morga konuldu. Ramazan Demir ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin en küçüğü 6 aylık olan 10 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.



