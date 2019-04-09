Fatih Portakal’dan 'yeniden seçim' değerlendirmesi

Gazeteci Fatih Portakal, iktidar tarafından ortaya atılan yeniden seçim çağrıları hakkında Twitter hesabından değerlendirmlerede bulunarak, “Şimdi görünen o ki; #İstanbul için kazanana kadar seçim yapmak istendiği gibi. Biraz olaya mizahi bakıyorum tabi. Ancak… Mizahi bakamadığım taraf, aday #BinaliYıldırım'ın hiç görünmemesi. Yok ve susuyor. Oldu ya seçim yenilendi diyelim, bence tekrar aday olmaz, çekilir” dedi.

Şimdi görünen o ki; #İstanbul için kazanana kadar seçim yapmak istendiği gibi. Biraz olaya mizahi bakıyorum tabi. Ancak... Mizahi bakamadığım taraf, aday #BinaliYıldırım’ın hiç görünmemesi. Yok ve susuyor. Oldu ya seçim yenilendi diyelim, bence tekrar aday olmaz, çekilir. — fatih portakal (@fatihportakal) 9 Nisan 2019