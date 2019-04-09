Kararda, başvurunun soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte olmadığı öne sürüldü. Avukat İsmail Sami Çakmak’ın, YSK üyeleri hakkında Yargıtay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulundu.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, başvuruya ilişkin 7 Mart 2019’da olumsuz karar verdi. Çakmak, bu karara karşı Yargıtay Başkanlar Kurulu’na itiraz ederek kararın kaldırılmasını talep etti. Öte yandan, İstanbul Kartal ve Kadıköy'de bazı sandık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Yargıtay’dan YSK üyelerine soruşturma yok
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 31 Mart yerel seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı seçim yasaklarından muaf tutan YSK üyeleri hakkında yapılan suç duyurusunu işleme koymadı.
Yayınlanma tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba, 01:53
Kararda, başvurunun soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte olmadığı öne sürüldü. Avukat İsmail Sami Çakmak’ın, YSK üyeleri hakkında Yargıtay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulundu.