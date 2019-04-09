Yargıtay’dan YSK üyelerine soruşturma yok

Kararda, başvurunun soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte olmadığı öne sürüldü. Avukat İsmail Sami Çakmak’ın, YSK üyeleri hakkında Yargıtay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulundu.



Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, başvuruya ilişkin 7 Mart 2019’da olumsuz karar verdi. Çakmak, bu karara karşı Yargıtay Başkanlar Kurulu’na itiraz ederek kararın kaldırılmasını talep etti. Öte yandan, İstanbul Kartal ve Kadıköy'de bazı sandık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.