Denizli'de hastalıklardan koruduğuna inanılan 1500 yıllık iki kitap ele geçirildi

“Amuled” olarak adlandırılan kitapları satmaya çalışan iki zanlı gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi arkeoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından incelenen renkli papirüs yapraklardan oluşan kitapların orijinal tarihi eserler olduğu ortaya çıktı.