“Amuled” olarak adlandırılan kitapları satmaya çalışan iki zanlı gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi arkeoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından incelenen renkli papirüs yapraklardan oluşan kitapların orijinal tarihi eserler olduğu ortaya çıktı.
Denizli'de hastalıklardan koruduğuna inanılan 1500 yıllık iki kitap ele geçirildi
Denizli’de Hz. İsa’dan koruma dilenmek için hazırlandığına ve hastalıklardan koruduğuna inanılan Mısır kökenli 1500 yıllık iki kitap ele geçirildi.
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 23:39