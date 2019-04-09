YSK’ye ağır baskı

Başta Cumhurbaşkanı, bakanlar, seçimin son haftası tüm çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırdılar.

Sonuçta, kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı 4 milyon 170 bin 511 oy aldı ve yapılan son sayımlarla, 14 bin 878 oy farkı ile seçimleri kazanmıştır.



AKP, sandıkta yenildiğini anlar anlamaz yeni bir politika izledi. Önce Binali Yıldırım seçimi kazandığını ilan etti. Daha sonra itiraz süreçleri başlatıldı. Tüm iptal edilmiş oylar yeniden sayıldı. Ama görüldü ki, fark 14 binden aşağıya düşmüyor.



Bunun üzerine Erdoğan, Rusya’ya giderken çok tartışılan bir yorum yaptı ve “13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım demeye hakkı yoktur” dedi.



O zaman hemen sormak gerekiyor: Artvin Yusufeli’nde AKP adayı seçimi 3 oy farkla kazandı. Şimdi Yusufeli’nde AKP kazanmadı mı diyeceğiz!



Böyle kural, böyle hukuk olmaz.



İstanbul seçimlerinin galibinin Ekrem İmamoğlu olduğu anlaşılınca, bu kez AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün bir açıklama yaparak “olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul’da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini” belirtti.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’a, Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı sadece yüzde 25.19 oranla kazandığını hatırlatmak gerekiyor.



YSK, seçimlerin yenilenmesi için karar verirse, açık seçik hukuk dışına çıkmış olacaktır.



Bu durum, AKP’yi tüm dünyada şaibeli bir konuma getirecektir. Bütün dünya YSK’yi ve aldığı kararları sorgulamaya başlayacaktır. Türkiye’nin itibarı ve demokratik yaşamı ağır sorgulamaya tabi tutulacaktır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan demokraside seçilmenin temel kuralı olan 1 oy farkını ve “Seçim bitti, atı alan Üsküdar’ı geçti” söylemini unuttu.



Gazetemiz bir haftadır bu hatalı süreci ele alarak gündem yapıyor. Pazartesi günkü manşeti “Yanlış yoldasınız” idi, dünkü manşeti ise “Acil demokrasi” başlığını taşıyordu. Bugünkü manşetimiz “Organize abluka”dır. Bu başlık AKP’nin seçim sonuçlarına uyguladığı baskı yöntemini anlatmak için seçilmiştir.



YSK soyut iddialara dayalı dilekçelerle karar veremez. Böylesi bir durum seçim hukukuna aykırı olur. Halk deyimi ile çamura yatmak olur. Kanuna göre büyükşehir seçimlerinde çoğunluk sistemi vardır, kim fazla oy alırsa o seçilir. Demokrasi ve hukukun gereği budur.

Cumhuriyet