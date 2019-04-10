Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi

Survivor 2019'un 44. son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı ilginç bir açıklama yaptı. Ilıcalı, dört Türk yarışmacının dışarıya bilgi gönderdiğini ve kural ihlali nedeniyle ceza verileceğini açıkladı.

'DOMİNİKLİ BİR TEKNE KAPTANI ARACILIĞIYLA...'

Survivor’da ada konseyine dışarıya mesaj gönderme ihlali damgasını vurdu. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre dört Türk yarışmacı Dominikli bir kaptan aracılığıyla iletişim ihlali yaptı. Yarışmacıların ismini de açıklayan Acun Ilıcalı yaptırım kararı aldıklarını belirtti. Ilıcalı, "Türk arkadaşlarımızın bazılarının iletişim konusunda kural ihlali yaptıklarını tespit ettik. Dominikli bir kaptan aracılığıyla, sevdiklerine mesaj yollayanlar oldu. Bizim tespitlerimize göre, Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa ihlal yaptı. Ödüllerden yararlanma konusunda yaptırım uygulanmaya başladı. Sayılarını ise kararlaştırıp açıklayacağız" dedi. (Mynet)