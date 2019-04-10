Diyarbakır, Van ve Mardin’de mazbatalar neden verilmiyor?

Diyarbakır, Van ve Mardin. Bölgenin üç büyük şehri. Bu üç büyük şehirde de belediyeler, yaklaşık 3 yıldır kayyımla yönetiliyordu. Ancak 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeleri kazanan HDP’li adaylar oldu. Hem de açık ara oy farkıyla. Yani rakipleri itiraz etse ve geçersiz oylar yeniden sayılsa bile aranın kapanması mümkün değil.

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'ın haberine göre; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Necati Pirinççioğlu da buna dikkat çekerek, “Bütün geçersiz oylar ve diğer partilerin aldığı oyları da ekleseler bize yetişmeleri mümkün değil” demişti. Pirinççioğlu haksız sayılmaz çünkü Diyarbakır’da fark 248 bin 938, Van’da 64 bin 455, Mardin’de 65 bin 794 ve geçersiz oylar AKP’ye sayılsa da aradaki farkın kapanması mümkün değil.

Ama itirazlar devam ediyor ve bu nedenle seçilmiş eş başkanlar mazbatalarını alamıyorlar. Diyarbakır ve Van’da belediye eş başkanları YSK’ya giderek dilekçe verdiler. Mardin’de Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün avukatları da İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatayı talep gittiler.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı, YSK’da yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak “Aslında bir sorun yok. Erciş’te AKP’nin itirazı vardı ve bugün bizim kazandığımız kesinleşti. İl Seçim Kurulu başkanına vekalet eden hakim de bir sorun olmadığını söyledi. Sadece yoğunluktan dolayı mazbataları hazırlayamamışlar. Yarın öbür gün mazbataları almayı umut ediyoruz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı ise, “Kayyımların 1 Nisan itibariyle artık yok hükmünde oldukları ancak durumun fiili olarak devam ettirildiğini, bu duruma son verilmesini belirtiyoruz. Bu kadar açık bir durumun olduğu Diyarbakır, Van ve Mardin gibi birçok kent gibi, bu işin geciktirilmesi YSK’yi ciddi anlamda töhmet altında bırakacaktır. İtirazların olduğunu ve YSK’ye gönderildiği belirtiliyor. Kararın Ankara’dan verileceği, tesis edileceği yaklaşımı var” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, ilçe belediye eş başkanlarıyla birlikte mazbatalarının verilmesi için YSK’ye dilekçe verdi.

Seçimin üzerinden 10 gün geçti ve olağanüstü bir durum olmazsa önümüzdeki birkaç gün içinde yasal süreç tamamlanmış, seçilmiş belediye başkanlarına mazbataları verilmiş olacak. Bundan sonra ne olacak? Cevabı merakla beklenen soruların başında bu geliyor. Kayyım atayan merkezi hükümet, her fırsatta kayyım atayarak ne kadar doğru bir iş yaptıklarını, şehirlerin hizmetle tanıştığını vs. dile getirdiler.

Ancak hem belediyelere kayyım atanması hem de belediyeleri 3 yıl idare eden kayyımların çalışması hep tartışma konusu oldu. Kayyımlara yakın kesimler hariç, kayyım uygulaması halk iradesinin gasbı olarak nitelendirildi. Kayyımların atandıkları belediyelerdeki çalışmaları da şeffaf değildi ve kuşkuyla karşılandı.

MAZBATANIN GÖSTERDİĞİ MANZARA

Lice Belediyesi’nde seçimin ardından evrakların yakıldığı yönünde bilgilerin gelmesi de bu şeffaf olmama haliyle ilgili olmalıydı. Bu tartışmalar üzerine Lice Belediyesi tarafından açıklama yapıldı ve evrakların yakıldığı bilgisinin doğru olmadığı ifade edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de benzer bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu kez konu belediyenin borçlarıyla ilgiliydi. Kayyım Cumali Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kısa zamanda benimsemiş ve mesajlarının altına bu imzayı atmayı sevmişti. Ancak seçimden sonra ortalıkta görünmeyen Atilla, belediyenin borçlarıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını ileri süren açıklamanın altına imzasını atmadı.

Kayyımlarla yönetilen belediyelere başkan seçilenler ise, “Mazbatamızı alalım, belediye nasıl yönetilmiş görelim ve bunu halkımızla paylaşalım” beklentisi içinde.