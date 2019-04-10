YSK’nin İstanbul sancısı: "31 Mart kararları çöp oldu"

AKP’nin İstanbul Büyükçekmece’deki seçimin iptaline ilişkin başvurusunu değerlendirmek için dün toplanan Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) herhangi bir karar çıkamadı. Çünkü AKP, bu başvurunun üstüne Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi için ‘olağanüstü itiraz’ yoluna gitti. Yeni itiraz nedeniyle Büyükçekmece kararını bugüne öteleyen YSK’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

YSK içinde bir yandan bu kararın nasıl olacağı bir yandan da bu kararın İstanbul genelini nasıl etkileyeceğine ilişkin sıkıntı yaşanıyor. Öyle ki AKP; İstanbul’un tümünde belediye başkanlığı seçiminin iptaline dönük YSK’ya ‘olağanüstü itiraz’ başvurusu yapmak için YSK’den çıkacak Büyükçekmece kararını bekliyor.

Ancak YSK’nin Büyükçekmece kararını vermekte zorluk yaşadığı bilgisi Ankara kulislerine yansımış durumda. AKP, “usulsüz seçmen kaydı” iddiaları nedeniyle Büyükçekmece’de seçimin iptalini istese de, YSK bu iptali gerektirecek nitelikte somut bir delil bulmanın hem zor hem de geç olacağını düşünüyor. ‘Somut delil’ denilince de dikkatler; Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nün ‘usulsüz seçmen kaydı’na ilişkin kimi adreslere yaptığı operasyonlara çevriliyor.

Seçim yenilenmesi "yıpratıcı" olur

Bu operasyonlar sonucunda usulsüz seçmen kaydına ilişkin veri bulunsa bile YSK’nin yine de seçimin iptali yönünde karar vermekte zorlanacağı hesaplanıyor. Öyle ki YSK Başkanı Sadi Güven, ‘usulsüz seçmen kaydı’ iddiaları için 31 Mart öncesinde “Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok” açıklaması yapmıştı.

YSK kaynakları, Güven’in bu açıklaması varken, Büyükçekmece ve İstanbul için seçim yenilenmesi kararı vermelerinin kendileri için ‘yıpratıcı’ olacağını söylüyor. YSK içinde “İstanbul konusunda karar vermekte zorlanıyoruz” diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kurul üyeleri her gün kamuoyu önünde olmaktan, konuşulmaktan da yakınmaktan geri kalmıyor ve “hukuk yolunda ilerlemekte ısrarlıyız” duruşunu korumaya çalıştıklarını anlatıyor.

"31 Mart kararları çöp oldu"

YSK’deki CHP temsilcisi Hadimi Yakupoğlu DW Türkçe’ye 31 Mart seçimi öncesi YSK’da seçimin dürüstlük ve güven içinde yapılabilmesi için kararlar ve genelgeler hazırlandığını hatırlatıyor. Yakupoğlu, “Seçmenlere, 'sandığın tapusu olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanağını ve sandığın namusu olan oy sayım döküm cetvelini alırsanız merak etmeyin' dendi. Kim dedi; YSK Başkanı Sadi Güven. Ayrıca 'bu tutanaklar, seçimden sonra YSK web sitesinde görülecek ve seçmenler, verdikleri bu oyun takipçisi olacak' dendi. Peki bugün ne oldu” diye soruyor. Yakuoğlu, bu sorusunu da “İstanbul’da geçersiz oyların yeniden sayılması ile başlayan süreçte 31 Mart seçimi için Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ve kararlar çöp oldu” diye yanıtlıyor.

“İptale zemin hazırlanıyor”

YSK’nin nasıl bir sıkıntıda olduğunu ve nasıl bir karar verebileceğini anlamak mümkün mü? Eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK’nin Büyükçekmece’yle ilgili kararını ötelemesinin İstanbul genelinde seçim iptaline ve yenilenmesine zemin hazırlamak olduğunu söylüyor. “YSK; süreci bu aşamaya taşımadan AKP’nin taleplerini reddetmeliydi” diyen Eminağaoğlu, sözlerini “YSK da çok iyi biliyor ki ortada olağanüstü itirazlık bir durum yok” diye sürdürüyor.

Eminağaoğlu, olağanüstü itirazın ancak seçim günü seçim sonucunu etkileyecek olaylarla ilgili yapılabileceğini anlatıyor. İçişleri Bakanlığı’nın devreye girip de İstanbul’da usulsüz seçmen kaydına ilişkin soruşturma ağını genişletmesinin YSK’ye ‘somut delil sunmaya’ dönük bir operasyon olduğunu öne süren Eminağaoğlu, “YSK’ye ‘al sana delil’ diyecekler ama bu da tamamen hukuksuz olacak. YSK, seçmen listeleri belirlemişti, bunlar askıya çıkmıştı. Neden seçmen listeleri zamanında sorun edilmedi de, şimdi ediliyor” diye soruyor. Eminağaoğlu’na göre bütün bu çelişkili durumların farkında olan YSK’nın bundan sonra alacağı her kararın iktidar baskısında olacağını toplumun tüm kesimleri anlamış durumda.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de 11 bin 186 kişinin usulsüz bir şekilde seçmen kaydının yapıldığını öne sürmüş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da seçmen listelerinin açıklanmasının ardından CHP'nin Büyükçekmece'deki listelere itiraz ettiğini, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydının silindiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise İstanbul’da seçimin tümünde usulsüzlük olduğunu dile getirirken, AKP ile ittifak halinde giren MHP lideri Devlet Bahçeli de İstanbul seçiminin yenilenmesi gerektiğini söylemişti.