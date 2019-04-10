Engelli ablasına tecavüz eden genci öldürdü: Tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı

BURSA'da, polis karakolunda, işitme engelli ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiği Mehmet Kocadoğan'ı (26) tabancayla vurarak öldüren Yusuf P. (27), 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf P. son savunmasında "Ablamın tecavüze uğradığını öğrenince kendimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti. Yusuf P. de ablasına eşlik etti. B.P., polis merkezinde, Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P. buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN CEZALANDIRILSIN'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı Ali Demir ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. Avukat Cihan Kayrak, Yusuf P.'nin tahrik hükümleri uygulanmadan, 'kasten adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'ABLAMIN TECAVÜZE UĞRADIĞINI ÖĞRENİCE KENDİMİ KAYBETTİM'

Sanık avukatı Ali Demir ise olayın, müvekkilinin işitme engelli ablasına karşı yapılan cinsel istismarı öğrenmesi ve toplumun namus konusuna verdiği önem nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştiğini savundu. Son sözü sorulan Yusuf P. de "Dört kardeşiz. Üçü engelli. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Olay günü ablamın tecavüze uğradığını öğrenince kendimi kaybettim. Bir anlık öfke ile oldu. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, Yusuf P.'yi önce 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezayı tahrik indirimi ile 18 yıla indirip, iyi hal gerekçesiyle de 15 yıla düşürdü. 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.