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Anadolu Ajansı'nın haberi akıllara bu soruyu getirdi: Meral Akşener’e ambargo mu uygulanıyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak açıklama için canlı yayında kameraların karşısına geçti. 16 dakika konuşan Akşener'i canlı yayında haber kanallarının yanı sıra Anadolu Ajansı da haberinde yer vermedi. Anadolu Ajansı Akşener'den sonra 3 buçuk dakika konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verirken bu durum Akşener'e 'medyada ambargo mu uygulanıyor?' sorusunu akıllara getirdi. 'Ambargo' haberinin yapılmasından 1 saat sonra Anadolu Ajansı'nın Akşener'in haberini geçmesi dikkat çekti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba, 11:38

[Haber görseli]CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin arıdından AKP'nin itirazları devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Yerel Seçimleri’ni değerlendirmek üzere canlı yayında kameraların karşına geçti.

Saat 10:00 sularında başlayan yayın sırasında16 dakika konuşan İYİ Parti lideri Akşener’in sözleri haber kanallarında canlı olarak verilmedi. Akşner'in ardından söz alan Kılıçdaroğlu'nun 3 dakikalık konuşması ise canlı olarak verildi.

Devletin haber ajansı Anadolu Ajansı da basın toplantısına ilişkin haberinde Akşener’i görmeyerek yalnızca Kılıçdaroğlu’na yer verdi.

Bu durum akıllara; ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan, 39 milletvekiline sahip Türkiye’nin yasal bir partisine ve liderine ambargo mu uygulanıyor’ sorusunu getirdi.

1 saatin ardından!

Anadolu Ajansı, 'Meral Akşener'e ambargo mu uygulanıyor?' haberinin ardından 'sandık güvenliğini sağlayamadıysanız suçlusu sizsiniz' başlığıyla Akşener'in sözlerini haber sitelerine geçti.

[Haber görseli]

[Haber görseli]

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener

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