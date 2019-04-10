Anadolu Ajansı'nın haberi akıllara bu soruyu getirdi: Meral Akşener’e ambargo mu uygulanıyor?

CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin arıdından AKP'nin itirazları devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Yerel Seçimleri’ni değerlendirmek üzere canlı yayında kameraların karşına geçti.

Saat 10:00 sularında başlayan yayın sırasında16 dakika konuşan İYİ Parti lideri Akşener’in sözleri haber kanallarında canlı olarak verilmedi. Akşner'in ardından söz alan Kılıçdaroğlu'nun 3 dakikalık konuşması ise canlı olarak verildi.

Devletin haber ajansı Anadolu Ajansı da basın toplantısına ilişkin haberinde Akşener’i görmeyerek yalnızca Kılıçdaroğlu’na yer verdi.

Bu durum akıllara; ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan, 39 milletvekiline sahip Türkiye’nin yasal bir partisine ve liderine ambargo mu uygulanıyor’ sorusunu getirdi.

1 saatin ardından!

Anadolu Ajansı, 'Meral Akşener'e ambargo mu uygulanıyor?' haberinin ardından 'sandık güvenliğini sağlayamadıysanız suçlusu sizsiniz' başlığıyla Akşener'in sözlerini haber sitelerine geçti.