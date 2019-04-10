Ankara’da 16 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayla ilgili 3 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hayvanseverlerin parklarda ve boş arazide yaptırdıkları kulübelerde beslediği sokak köpekleri, çevre sakinleri tarafından can çekişirken bulundu. İhbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri bölgeye geldi. Yapılan ilk tespitte, zehirlendiği belirlenen köpeklerden 13'ünün telef olduğu saptandı.

ÖLEN KÖPEK SAYISI16'YA YÜKSELDİ

Diğer köpekler ise ekipler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerden 3'ü daha kurtarılamadı. Şu ana kadar 16 köpek ölürken, 7 köpeğin ise klinikte tedavisi sürüyor.

Veteriner Şevki Gök, köpeklerin tedavilerinin tamamlanıp bölgenin de tamamen temizlenmesinin ardından doğal ortamlarına bırakılacağını belirtti.

Köpeklerin zehirlendiği alanda yapılan incelemede ise çok miktarda tavuk eti parçası ve kemik bulundu. Kemikler toplanarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zehirli tavuk etlerinin atıldığı ileri sürülen beyaz renkli otomobili tespit etti. İçinde 3 kişi olduğu belirlenen otomobilin plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis tarafından yakalandı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, köpekler için getirdikleri zehirli tavuğu ellerindeki poşette taşıdıkları görüldü.