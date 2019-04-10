Türkiye iadesini istiyordu...Yüksek Mahkeme'den Akın İpek hakkında yeni karar

Türkiye'nin İngiltere'den iadesini istediği firari FETÖ’cü işadamı Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük hakkında Ankara'nın yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi bu kişiler hakkında Türkiye'de yürüyen davanın "siyasi" olduğu gerekçesiyle Ankara'nın iade talebini Kasım ayında reddetmişti. Londra Yüksek Mahkemesi de Salı günü yaptığı açıklamada Ankara'nın temyiz başvurusunu geri çevirdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Yüksek Mahkeme hâkimi Elisabeth Laing, Kasım ayındaki hükmün geçerli olduğunu vurgulayarak iade talebinin reddedilme kararını onadı ve "Temyiz izni için yeniden yapılan bu başvuruyu reddediyorum" ifadesini kullandı.

2015'TEN BERİ İNGİLTERE'DE

İpek'in yöneticisi olduğu Koza İpek Holding 2016 yılında Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. İpek 2015 yılından bu yana İngiltere'de yaşıyor.

İpek, Çelik ve Büyük, Türkiye tarafından "FETÖ/PYD çatı davasının firari sanıkları" olarak aranıyor. Ankara'nın yaptığı iade başvuruları çerçevesinde her üç ismin İngiltere'deki dosyaları birleştirilmişti.

Dışişleri'nden İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in İngiltere'den ülkemize iadelerinin reddine dair Londra Westminster Kaza Mahkemesi'nin kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin bugün Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."