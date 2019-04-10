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CHP'li Muharrem Erkek de YSK'nin o kararını paylaştı... Sadi Güven'in de imzası var

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YSK'nin 2014 yılında aldığı kararın belgesini paylaştı. YSK yetkililerin imzalarının bulunduğu belgede, "Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usülsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba, 14:44

[Haber görseli]Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun yeni İBB Başkanı olmasının ardından AKP'nin itirazları teker teker çökerken Muharrem Erkek de YSK'nin Iğdır kararının olduğu belgeyi paylaştı.

Belgede, "Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usülsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez." ifadeleri yer alıyor.

[Haber görseli]

[Haber görseli]

İşte Erkek'in o paylaşımı:

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Muharrem Erkek

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