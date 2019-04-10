CHP'li Muharrem Erkek de YSK'nin o kararını paylaştı... Sadi Güven'in de imzası var

Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun yeni İBB Başkanı olmasının ardından AKP'nin itirazları teker teker çökerken Muharrem Erkek de YSK'nin Iğdır kararının olduğu belgeyi paylaştı.
Belgede, "Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usülsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez." ifadeleri yer alıyor.
İşte Erkek'in o paylaşımı:
#YSK'nın 2014 Iğdır kararı: "Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usülsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez." #HalkınVicdanıNeDer #Ekremİmamoğlu @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/VBwFLGAOXT— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) 10 Nisan 2019