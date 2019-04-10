Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekibine bıçakla saldırdı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Uzunçayır Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Bilge Ö. ile Çetin Ö. çifti, evde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada sinir krizi geçiren Çetin Ö., evdeki eşyaları dışarı çıkararak, kapının önünde ateşe verdi. Komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, eşyaları saran alevleri söndürmek istedi. Çetin Ö. ise itfaiye görevlilerine elindeki bıçakla saldırdı. Olay yerine gelen polisler, Çetin Ö.'yü sakinleştirirken, itfaiye ekibi de alevleri söndürdü. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Çetin Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çetin Ö. ile Bilge Ö.'nün 24 yıllık evli olduğu ve 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Bilge Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.