AKP Sözcüsü Çelik: 'Erdoğan, seçim sonucundan mesaj alınsın talimatı verdi'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

Bütün birimler bu değerlendirmeyi yapacaktır. Yerel Yönetimler Başkanlığı bütün bu süreçle ilgili bir sunum gerçekleştirecektir.

Netenyahu da içeride birçok yolsuzlukla karşı karşıyayken bunları unutturmak için saldırgan yaklaşımda bulundu. Buna başta Cumhurbaşkanımız ve Türkiye olarak Avrupa ve pek çok yerde tepkiler geldi.

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek. Bu toplantı seçimin üzerinden henüz 1 ay geçmeden gerçekleşecek, en kapsamlı istişare toplantısı olacaktır.