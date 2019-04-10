Minik pabuçlardan büyük adımlar

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim gören Alya Çöğür ile Yasemin Çaynak dünyanın en önemli bale okullarından London Royal Balet School’a kabul edildi.

Burs arıyorlar

Küçük yaşında önemli bir başarıya imza atan Alya’nın Londra’da eğitim görebilmesi için sponsor desteği gerekiyor. “Gücümüzün yettiği kadarını karşılamaya çalışacağız” diyen anne Ebru Çöğür, “yine de devlet desteğine ve sanatseverlerin sponsorluğuna ihtiyacı var” diyor. Alya’yla aynı okula kabul edilen Yasemin Çaynak da bale konusunda üstün yetenekli. Hülya Aksular’ın da öğrencisi olan Çaynak aynı zamanda şampiyonlukları da olan bir yüzücü.

Bu arada, başarılı miniklerin öğrenim gördüğü İÜ Devlet Konservatuvarı’nın Bale Sanat Dalı Başkanı Oral Yazıcı, bin öğrencisi ve 300 öğretmeni ile geleceğin sanatçılarını yetiştiren okullarının büyük sorunları olduğunu belirterek ilgilileri göreve çağırdı.

En büyük sorunlarının yersizlik olduğunu belirten Yazıcı, okullarının Maltepe’de arsaları olduğunu, Maltepe Belediyesi’nin arsayı kendilerine vermesini beklediklerini belirtti. Oral Yazıcı fiziki koşullarının çok kötü olduğu okulun öğrencilerinin buna rağmen uluslararası alanda başarılar kazandığını belirterek “Zara Yaman adlı öğrencimiz geçen yıl Kanada’da düzenlenen Youth America’ya katılma hakkını kazandı. Berkay Günay ile Deniz Ekim adlı öğrencilerimiz de Indianapolis’te düzenlenen aynı yarışmaya katılma hakkı elde ettiler” dedi.