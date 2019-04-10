Sermayemiz gençlerimiz

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi YBO’lar Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliğiyle belirlendikten sonra, pansiyon ve derslik bölümlerindeki banyo ve tuvaletler VitrA ve Artema ürünleriyle yenileniyor. Tüm malzemelerin Eczacıbaşı Holding tarafından temin edildiği projede, montaj ve işçilik bedelleri de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden gönderilen ödenekle valilikçe karşılanıyor.

Rekabet dünyası

Örencilere kişisel hijyen eğitimlerinin de verildiği projede ulaşılan 51’inci okul, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Şehit Taner Baran YBO oldu. 115 öğrenciye sahip bu okulda banyo ve tuvaletlerin yenilenmesi ve kişisel hijyen eğitimlerinin verilmesinin dışında, Eczacıbaşı Gönüllüleri’nin çalışmalarıyla bir müzik sınıfı oluşturularak enstrüman ve sıralar alındı. Kütüphane kurularak kitap bağışı da yapıldı.

Sarıkamış Şehit Taner Baran YBO’da bir araya geldiğimiz Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, “Gençlerimiz, Türkiye’nin dünyada daha iyi rekabet edebilmesini sağlayacak en önemli sosyal sermayemiz. Onlara her olanağı sunmak borcumuz, vazifemiz ve sorumluluğumuz” dedi.

Bu yıl yenileme çalışmasının planlandığı yatılı okulların Elazığ, Manisa, Bingöl, Kilis ve Sinop’ta olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz ise hedeflerinin 2020’ye kadar toplam 60 okulu hijyenik koşullara ulaştırmak olduğunu ifade etti.