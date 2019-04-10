Muhabirimiz Özdilek’e ödül

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. “Zindaştı Bombası” haberiyle yazılı haber dalında ödüle layık görülen gazetemiz muhabiri Zehra Özdilek, ödülünü Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe’nin elinden aldı.

Bu yıl 22.’si düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri törenine çok sayıda siyasetçi, gazeteci, insan hakları savunucusu katıldı. Ödülünü Fadime Göktepe’nin elinden alan muhabirimiz Zehra Özdilek, “Metin Göktepe Ödüllerine layık görülmek benim için onur verici. Ödüle layık görüldüğümü duyunca istihbarat müdürümüz Murat Hantaş’a söyledim. Çok duygulandı. Çünkü Göktepe ile yakın arkadaşlarmış kendisi. Bu ödülü 95 yıldır ayakta duran gazetem adına alıyorum” dedi.