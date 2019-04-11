Akaryakıt istasyonunda maskeli ve pompalı tüfekli soygun

30 TL GASP ETTİLER

Olay, dün sabaha karşı Kızılcahamam ilçesine bağlı Ankara-Bolu Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Gece geç saatlerinde, plakasız ve kiralık beyaz bir araçla benzin istasyonuna gelen 4 kişi, ellerindeki silahlarla arabadan inerek markete girdi. Aynı tarzda kıyafet giyip, tek tip maske takan Yunus E.N, Nurettin T, Oğuzhan D. ve ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli, ellerindeki silahları market çalışanına doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Market çalışanın direnmesi üzerine şüphelilerden biri tek el ateş ederken, diğer şüpheliler kasada bulunan 90 TL’yi alarak hızla olay yerinden kaçtı. Market çalışanı olayda şans eseri yara almazken, olay yerinden kaçan şüphelilerin, çaldıkları 90 TL’nin 60 TL’sini market içerisinde düşürdüğü anlaşıldı.

SOYGUNCULAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Market çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Kiralık aracın izine ulaşan ekipler, oradan yola çıkarak şüphelilerden Yunus E.N., Nurettin T. ve Oğuzhan D.’yi gözaltına aldı. Yapılan arama çalışmalarında, olayda kullanılan silahlar, maskeler ve kıyafetler de ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde soygunu gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Ayrıca olayda kullandıkları tek tip maske ile kıyafetleri de, kısa süre önce Kızılay bölgesinden aldıklarını belirttiler. Polisin soyguna karıştığı ve ismi açıklanmayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.