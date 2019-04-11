Eminağaoğlu’ndan ‘KHK’li başkanlar’ yorumu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi.

YARSAV kurucusu ve eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Twitter hesabından YSK'nin kararını yorumladı.

Yarsav, adaylığı kesinleşenin mazbatasının KHK gerekçesi ile engellenemeyeceğini belirtirtti.

İşte Eminağaoğlu'nun mesajları:

"KHK ile görevden çıkarılanlar aday olmuş ve seçilmiş ise, bu durum Anayasa uyarınca engel olmamalı. Kaldı ki, adaylığının kesinleşmesinden sonra bu durumunun engel oluşturduğu asla ileri sürülemez. (298 SY MD 130/5)

Adaylığı kesinleşenin mazbatası KHK gerekçesi ile engellenemez. Seçim Yasası 130/5 çok açık. YSK seçim güvenliğini yoketmemeli.

2002 seçimlerinde DEHAP %6,22 oranında oy almış ise de, DEHAP'ın en az 41 ilde örgütlenmeyerek gerçeğe aykırı kayıtlarla seçimlere girdiği gerekçesiyle yöneticileri de mahküm olmalarına rağmen,

DEHAP'ın katıldığı o seçimler iptal olmadı ve AKP iktidar oldu!..

İŞTE EMİNAĞAOĞLU'NUN İŞARET ETİĞİ O MADDE

Eminağaoğlu’nun da işaret ettiği 298 no’lu Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 130/5 maddesinde “Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğuna, okur -yazar olmadığı veya seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkümiyeti bulunduğuna ilişkin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçerlidir” ifadeleri yer alıyor.