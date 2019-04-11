Saadet Partisi'nde icra başladı

Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Haciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi. İcra memurları saat 11.25'te tahliyeye başladı.

"Din ile devlet işlerini karıştırmayalım"

Polis amirinin, gazetecilerin Genel Merkez önündeki Hamidiye Camisi'nin boşaltılmasını istemesi üzerine gazeteciler, "Cami de icra alanı içinde mi" sorusunu yöneltti. Emniyet amiri ise, "Din ile devlet işlerini karıştırmayalım" yanıtını verdi.

Fotoğraflar: Necati Savaş