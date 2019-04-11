16 köpeğin zehirlenmesinden sorumlu tutulan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek telef olmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sorgusu tamamlanan şüpheliler tutuklama istemiyle hakimliğe sevek edildi.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Ankara'da önceki gece Batıkent bölgesine minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
SERBEST KALDILAR
Ankara'da 16 sokak köpeği zehirlenerek öldürülmüştü; gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı! Savcılık 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine itiraz etti.