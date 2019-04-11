16 köpeğin zehirlenmesinden sorumlu tutulan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek telef olmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine itiraz etti.