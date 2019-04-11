Survivor yarışmacısından ilginç istek

Bunun üzerine devreye giren Hikmet ise 31 Mart Yerel Seçimler ile alakalı özel bir istekte bulundu.

ACUN ILICALI'DAN RİCA ETTİ

Ada konseyinde Ilıcalı'dan özel bir istekte bulunan Hikmet, "Geçen hafta seçimler vardı. Köyümüzde dayım muhtar adayı bayağı bir çekişmeli geçecekti. Çok merak ediyorum Acun abi. Seçildi mi, seçilmedi mi ve kaç oyla kaybetti?" dedi.

SEÇİMİ KAYBETTİ

Yapılan sayımların ardından Antalya Akseki Bademli Köyü muhtar adayı olan Durmuş Ali Özen, seçimi kaybetti. Özen'in rakibi olan Esat Keleş ise 30 oy farkla yeni muhtar adayı seçildi.