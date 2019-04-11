CHP'li Özgür Karabat'tan AKP'li Mevlüt Uysal'a kritik sorular: Hayatın olağan akışına uygun mudur?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Twitter hesabından Büyükçekmece'de usülsüz seçmen taşındığı iddiasında bulunan İBB eski başkanı ve AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'a 3 soru yöneltti.

İşte Karabat'ın soruları:

1- Belediye Başkan adayı olduğunuz Büyükçekmece'de İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu’nun aileleriyle birlikte aynı adreste ikamet ediyor olmaları hayatın olağan akışına uygun mudur?

2- Büyükçekmece'de İĞDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu’nun adres değişiklikleri hangi tarihte yapılmıştır?

3- Bu adres değişikliklerinin adaylığınızla bir bağlantısı var mıdır?

DÜNKÜ SORULAR

1) Büyükçekmece'ye AKP'den belediye başkan adayı gösterildikten sonra kaç seçmenin kaydını taşıdınız?

2) Askerlik arkadaşınız olan L. E. ve eşinin ikametini aday gösterildikten sonra Büyükçekmece'ye taşıdınız mı?

3) Karşılama ekibinizden K. B. ve Belediyede sekreterliğinizi yapan E. K.'nin ikameti hangi tarihte Başakşehir'den Büyükçekmece'ye alındı?

UYSAL'IN AÇIKLAMALARI

İBB eski başkanı ve AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, bugün yaptığı açıklamada Büyükçekmece'de seçmen taşındığını iddia ederek, ”24 Haziran’a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye’nin hiç bir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşandı. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur."