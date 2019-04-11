Kayseri'deki IŞİD davasında savcı mütalaasını açıkladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ekim 2018'de, terör örgütü IŞİD'in Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı kişi ile bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Muhammed Al Mahmud gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, sonradan yakalanan Muhammed Rebiğ İsmail ise 'örgüte yardım etme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan sanıklar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar hazır bulunurken, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail ise katılmadı.

Sanık savunmalarının ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı, 3’ü kadın, 7 tutuklu sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Muhammed Rebiğ İsmail’in ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.