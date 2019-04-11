İstanbul Büyükçekmece’de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan ‘taşımalı seçmen’ iddiaları ilçeyi ayağa kaldırdı. Polislerin kapı kapı dolaşarak seçmen kaydını kontrol ettiği ilçede yaşayan Atilla Burak Özdemir de, Büyükçekmece’de ailesiyle birlikte yaşıyor. Polislerin “Oy kullandın mı?” sorusuna maruz kalan minik Özdemir, “Ben oy kullanmayı bilmem, sokakta oyun oynamayı bilirim.” diye yanıt verdi.

Fatma Vurgun'un Sözcü'deki haberine göre; Atilla Burak Özdemir’in dedesi Abdullah Başarır ise “67 yaşındayım. Böyle bir şey olur mu? Bana bunu yaşatmaya kimsenin hakkı var mı? Benim kan şekerim düştü inanın. Gelen polisleri suçlamıyorum. Onlara da talimat vermişler. Ama ellerinde nüfus müdürlüğünden alınmış bir kağıt var. 2013 doğumlu bu çocuk. Bu güzel ülke hepimizin. Böyle yan yollara girmenin ne anlamı var?” diye konuştu.

Bir başka Büyükçekmece seçmeni Binnur Korkunç ise polislerin eve üç kere geldiğini ve çocuklarının bundan korktuğunu dile getirdi.

5 buçuk yaşındaki Atilla Burak Özdemir, ailesiyle birlikte Büyükçekmece'de yaşıyor.