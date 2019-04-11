Yatağan'da santralde 2 işçinin öldüğü kazada sanıklara para cezası

Şahinler Mahallesi'ndeki termik santralde geçen 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu Seray Şimşek ve Sezgin Kılıç adlı işçiler öldü, 9 işçi de yaralandı. Göçük sonrasında alınan bilirkişi ve uzman raporları doğrultusunda işletme mühendisi Ali D., bakım müdürü Murat Ü., ölçü kontrol mühendisi Rıdvan E.A., iş güvenliği uzmanı Semiha D. ve genel müdür yardımcısı Serdar T. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün ilk duruşması yapıldı. Tutuksuz yargılanan 5 sanık ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla başladı. Sanık savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Bilal Saydam, duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından ise mahkeme heyeti, Serdar T., Murat Ü. ve Semiha D.'yi 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. 3 sanığın hapis cezaları, günlüğü 30 TL'den 45 bin 600'er TL para cezasına çevrildi. Ali D. ve Rıdvan E.A. ise 2'şer yıl 4'er ay hapse mahkum edildi. 2 sanığın cezaları ise 25 bin 50'şer TL adli para cezasına çevrildi.