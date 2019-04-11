Başsavcı'dan Rabia Naz soruşturmasına ilişkin açıklama

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, basın toplantısı düzenleyerek, Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiğini açıkladı.

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Trabzon ve Giresun Adli Tıp Kurumları'ndan rapor aldıklarını hatırlatan Alan, “Son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na rapor için dosyayı gönderdik. Dosya oradan geldikten sonra inşallah bu konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Aynı zamanda bazı kriminal incelemeler vardı. Onlarla ilgili değerlendirmeleri bekliyoruz. Tabi bu süreçte kamuoyu ve sosyal medyada birçok bilgi kirliliğine rastgeliyoruz. Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak, verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini istirham ediyoruz” dedi.

'NEDEN BU KADAR UZUN SÜRDÜ?'

Soruşturma sürecinin uzamasına da değinen Başsavcı Alan, "Neden bu kadar uzun sürdü? Adli tıp raporları alındı. Birkaç defa üst üste rapor aldık. Bazı kriminal raporlar alındı. Her süreç üç, dört ay sürdü. Bu nedenle bu aşamaya kadar geldi. Zaman zaman başka iddialar da ortaya atıldığı için, onları da araştırma durumu söz konusu oldu. Bu nedenle soruşturma bu kadar sürdü. Biz milletimizden sabırlı olmasını istirham ediyoruz. Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilerek, gereği yapılacaktır. Rabia Naz kızımızın ölümü, hiçbir şüphe kalmadan araştırılacaktır” diye konuştu.

'BABASI İLE İLGİLİ DOSYANIN RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜ İLE ALAKASI YOK'

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşaması gerekçesiyle hastaneye gönderildiğini söyleyen Başsavcı Alan, şunları söyledi:

“Şaban Vatan'ın tedavi süreci ile ilgili ya da bu iddialarla ilgili dosyalarımızın Rabia Naz'ın ölümü olayıyla hiç alakası yoktur. Bu soruşturma ayrı, Şaban Vatan ile ilgili bazı şikayetler üzerine yapılmakta. Özellikle Şaban Vatan'ın abisi ve annesinin bu konuda ifadeleri var. Psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığını belirtmişler. Bu nedenle de tedavi süreci başladı. Biz yasal bir gereklilik olarak, Şaban Vatan'ın yasal olarak psikiyatrik raporunu almak zorundayız. Bu süreç devam ediyor. Rabia Naz olayıyla hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Mahkeme son olarak bir karar verdi. O karar doğrultusunda Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Şaban Vatan cezai ehliyeti noktasında değerlendirme yapmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir.”

Şaban Vatan hakkındaki tehdit iddialarıyla ilgili de gerekenin yapılacağını söyleyen Başsavcı Alan, “Hastanemiz kanaatini bize gönderince, o konuda da kararımızı vereceğiz” dedi.

'AİLE İÇİ VE AİLE YAKINI ARAŞTIRILIYOR'

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını ifade eden Başsavcı Alan, “50,60 kişinin ifadesini aldık. Gözaltı olayı henüz olmadı. Çünkü henüz bir şüpheli olacak, dosyada bir delilimiz yok. Ama bu bundan sonra olmayacağını göstermiyor. Her iddiayı değerlendirdik. Kaza iddiasını da araştırıyoruz. Genelde bu tür çocuk ölümü vakalarında aile içi veya aile yakını araştırılıyor. Bunları hep araştırdık. Giresun emniyetinden kurduğumuz bir ekip çalışmalarına devam ediyor. O ihtimalde değerlendiriyor” diye konuştu.