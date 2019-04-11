Acı olayın ardından 'Atiye'nin başrol oyuncularından açıklama: Setlerde ölmek istemiyoruz

Dijital platform Netflix’te yayımlanacak “Atiye” dizisi çekimleri sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren set işçisi Hasan Karatay, dün memleketi Tokat’ta toprağa verildi. Sinema TV Sendikası ve Oyuncular Sendikası, önceki akşam Twitter’da “Setlerde Ölmek İstemiyoruz” etiketiyle kamuoyunu örgütlenmeye çağırdı. Sinema TV Sendikası, “Bir kişi daha eksilmemek için birlikte ses çıkarıyoruz” derken, Oyuncular Sendikası da geçmişte ölen set işçilerinin isimlerini paylaştı ve “Önlenebilir ‘iş kazalarında’ hayatlarını kaybeden çalışma arkadaşlarımızı özlemle anıyoruz... Tüm set emekçilerinin yaşam hakkının ihlal edilmediği, bedensel ve psikolojik bütünlüklerinin güvende olduğu çalışma ortamlarına kavuşana dek örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Saat: Güzel bir yürek gitti

“Atiye” dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat de sosyal medya hesabından, “Şahsen tanışamamamıştık henüz ama bugün ailenin kadınlarının ağıtlarından tanıma fırsatım oldu seni Hasan. “Oralar görünmez” denilse de, boyadığın duvarın kenarlarını titizlikle tamamlamak isterken başına gelmişti bu kaza. Yine güzel bir yürek, yine zamansız bir veda. Biz kenarı, köşesi senin hayal ettiğin kadar kusursuz bir iş çıkarmak için çalışmaya devam ediyor olacağız. Işıklar içinde uyu” mesajını paylaştı.



Dizinin diğer oyuncularından Mehmet Günsur da “Çok üzgünüm. Hasan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” derken, Metin Akdülger, “Hasan’ı yakıdan tanıma fırsatım olmadı, biz aynı iş için beraber ter döken iş arkadaşlarıydık sadece. Bugün Hasan’ın ailesini, sevenlerini ve gerçek dostlarını gördüm. Onlara kalbimden sabır dilemekten başka elimden bir şey gelmedi. Hiçbir işin bir insanın canından ve ailesi ile dostlarının gözyaşlarından daha değerli olmadığını bir kere daha hatırladım. İşini saygıyla ve güzel yapmak için kendini feda edenleri unutmadığımız, hayatın ve ruhun diger bütün maddi, manevi dünya işlerinden daha kıymetli olduğunu hatırladığımız bir dünya diliyorum hepimize. Ruhun ışık olsun, huzur bulsun Hasan kardeş” mesajını yayımladı. Ayrıca üç oyuncu da #setlerdeolmekistemiyoruz” etiketini paylaştı.

Şirket: Gerçekdışı haberler var

Dizinin yapım şirketi OG Medya da bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Dekor hazırlıkları sırasında gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Hasan Karatay’ın hayatını kaybetmesini derin bir üzüntü ile karşılıyoruz.

Medyaya yansıyan, bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle birtakım gerçekdışı haberler yapılarak toplum yanlış bilgilendirilmektedir. Tüm şeffaflığıyla hukuki sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp nedeniyle, Hasan Karatay’ın ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz...” denildi.