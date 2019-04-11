Binali Yıldırım: Seçmen söyleyeceğini söyledi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim günü belediye başkanı olarak kullanmak üzere açtığı Twitter hesaabından açıklama yaptı. Yıldırım, açıklamasında, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla." dedi.

YILDIRIM, 1 HAFTA AÇIKLAMA YAPMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışan ve Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre yarışı kaybettiği anlaşılan Binali Yıldırım bir haftadır herhangi bir açıklama yapmaması tartışmalara neden oldu.

EN SON CUMA GÜNÜ KONUŞMUŞTU

Yıldırım son olarak geçtiğimiz hafta cuma günü Tuzla’da cuma namazının ardından basın mensuplarına konuşmuş ve “Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz” demişti.

Son günlerde seçim süreci

ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var.

Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum.

Seçmen söyleyeceğini söyledi.

Artık söz YSK’nındır.

Nokta.

Saygılarımla. — Binali Yıldırım (@BY) 11 Nisan 2019



İLK KEZ KULLANDI



Binali Yıldırım, @BY kullanıcı adıyla açtığı Twitter hesabını, 31 Mart akşamı'seçimi kazandığını belirten bir teşekkür konuşması fotoğrafını paylaşmak dışında kullanmamıştı.