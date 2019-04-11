Bağlar’da ‘irade gaspı’ eylemi

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz ile mazbatası verilmeyen Zeyyat Ceylan ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı protesto eylemi nedeniyle, polis Bağlar Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.



Bina önünde açıklama yapmak isteyen Farisoğulları engellenince topluluk, binanın bahçe girişinde uzun süre oturma eylemi gerçekleştirdi. Daha sonra burada açıklama yapan Zeyyat Ceylan, 19 Şubat’ta yaptıkları aday başvurusu sonrasında YSK’nin, 13 günlük süre içerisinde adayları araştırma olanağı bulunduğunu belirterek, YSK’nin açıkladığı kesin aday listesi ile de seçimlere katılabilme ehliyeti aldıklarını söyledi. 31 Mart’ta yüzde 71 oy oranı ile birinci parti olarak seçim yarışını kazandıklarını anlatan Ceylan, “Süreci bozan YSK’nın kendisidir. Bu bir tuzaktır ve bu tuzağı hazırlayan YSK’nın kendisidir. Elbette siyasal iktidarın baskısı vardır. Ama bu kadar aşikar ve açık bir hukuk ihlalini hiç kimse YSK’dan beklemiyordu. Birinci hukuk ihlali KHK’lilerin mazbata alamamasıdır. İkinci hukuk ihlali ise mazbatanın kime verilmesiyle ilgilidir” dedi.